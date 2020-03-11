90 مليوناً لتوسعات «عطور في»

المصدر: (دبي – البيان)

تعتزم شركة «عطور في» المتخصصة بصناعة وتوزيع العطور العالمية، ضخ 25 مليون دولار (90 مليون درهم)، لتوسعة فروعها بالإمارات، خلال العام الجاري.

إضافة 7 فروع، ليصل عدد فروعها إلى 29 فرعاً حالياً، وكجزء من مشروع التوسعة، قامت الشركة بالتعاقد مع فلوجر بالإمارات والعطر العربي الشهير، والذائع الصيت (فيكس) (فيكساو/ عزيز المرزوقي)، كسفير للعلامة التجارية لعام 2020، في حفلٍ نُظِّمَ في جراند حياة دبي، بحضور وسائل الإعلام.

وعبّر فيكس عن سعادته بالمسؤولية الجديدة، وذكر أن بائع التجزئة قد قام بتوقيع العقد لتطوير الشبكة لمستوى الجيل الجديد على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً.

وقال فيصل سي بي – عضو مؤسس ونائب رئيس مجلس إدارة (عطور في): حالياً فإن (عطور في) بعدد 22 منفذ تجزئة بأنحاء الإمارات، و7 في خط مواسير يشمل واحداً في عمان، وبامتلاكها ما يقرب من 24 من العلامات التجارية المشهورة، وكافة العلامات التجارية العالمية المشهورة أيضاً بالمنافذ، متمنياً إضافة سلسلة جديدة إلى محفظتها، بعنوان مجموعة عطور فيكس.