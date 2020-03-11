ثقافة النزاهة في مكان العمل مفتاح مكافحة الاحتيال

المصدر: دبي- البيان

نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز ICAEW، ندوة نقاشية حول الحد من الاحتيال في الشركات بالشرق الأوسط في «كابيتال كلوب»، بمركز دبي المالي العالمي، بالتعاون مع شركة FTI Consulting، حيث أجمع المشاركون على أن ارتفاع حالات الاحتيال في الشركات، يُشكّل تهديداً للتنمية الاقتصادية على مستوى المنطقة.

أشار المتحدثون إلى ثلاث خطوات رئيسة، يجب على الشركات اتباعها:

إعداد استراتيجية تحقيق لتقييم المخاطر الموجودة، مثل فقدان الأصول والإضرار بالسمعة.

وبمجرد تحديدها، إدارة جميع الأطراف المعنية. قد يشمل ذلك الموظفين الذين يمكن أن يتركوا المؤسسة بأصول أو معلومات قيمة، وربما عملاء. تقييم السياسات التأديبية للشركة بدقة، وجمع أدلة كافية قبل اتخاذ مزيد من الإجراءات، مثل تعليق أو إنهاء العمل، وربما فرض حظر السفر ضد الأفراد المعنيين.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا: «مع ارتفاع التحقيقات حول الاحتيال في الشركات على مستوى المنطقة، نُشيد بجهود سلطة دبي للخدمات المالية، لإنشاء بيئة تنظيمية تعزز المبادئ التوجيهية لمركز دبي المالي العالمي الخاصة بالنزاهة والشفافية والكفاءة».