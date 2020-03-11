المصدر: (لندن - د ب أ)

أظهر تقرير اقتصادي نشر أمس، تراجع مبيعات التجزئة في بريطانيا خلال فبراير الماضي، بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، رغم ارتفاع ثقة المستهلك.

وبحسب البيانات الصادرة عن اتحاد متاجر التجزئة البريطاني، ومؤسسة كيه.بي.إم.جي للاستشارات الاقتصادية والمحاسبية، تراجعت مبيعات التجزئة بنسبة 0.4%، في حين كان المحللون يتوقعون ارتفاع المبيعات بنسبة 0.4% خلال الشهر الماضي.

وقالت هيلين ديكنسون، الرئيس التنفيذي لاتحاد متاجر التجزئة، إن «السحب واصلت تراكمها في سماء قطاع التجزئة خلال فبراير». في الوقت نفسه، من غير المنتظر أن تتحسن الأمور، على خلفية انتشار فيروس كورونا المستجد.