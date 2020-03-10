طيران الإمارات تشغل رحلات خاصة إلى السعودية لتسهيل عودة المسافرين للمملكة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت شركة طيران الإمارات ، أنه وبموجب موافقة خاصة من سلطات المملكة العربية السعودية، فإن الشركة ستشغل عدداً من الرحلات إلى الرياض وجدة والدمام خلال الفترة من 12 إلى 15 مارس 2020.

وقالت الشركة في بيان صحفي إن الهدف من تشغيل هذه الرحلات هو تسهيل عودة المسافرين المتأثرين جراء قيود السفر الأخيرة التي أعلنت عنها المملكة لمنع تفشي فايروس "كوفيد-19".

وسوف يُسمح فقط للمواطنين السعوديين بالسفر على رحلات طيران الإمارات من دبي إلى الرياض وجدة والدمام، في حين سوف يتمكن الأشخاص من جنسيات أخرى الذين يحملون تصاريح حضور قمة مجموعة العشرين من السفر على الرحلات إلى الرياض فقط.

وسوف يُسمح للركاب من غير المواطنين السعوديين فقط بالسفر على رحلات طيران الإمارات من المطارات الثلاثة.

جدول الرحلات من 12-15 مارس 2020 فقط، حسب التوقيت المحلي:

دبي إلى جدة: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 803" دبي في الساعة 4:10 عصراً وتصل إلى جدة في الساعة 6:30 مساءً

جدة إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 804" جدة في الساعة 8:20 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 12:30 بعد منتصف الليل

دبي إلى الرياض: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 817" دبي في الساعة 6:30 مساءً وتصل إلى الرياض في الساعة 7:40 مساءً

الرياض إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 818" الرياض في الساعة 9:25 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 12:35 بعد منتصف الليل

دبي إلى الدمام: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 825" دبي في الساعة 4:00 عصراً وتصل إلى الدمام في الساعة 4:30 عصراً

الدمام إلى دبي: سوف تغادر الرحلة "ئي كيه 826" الدمام في الساعة 5:55 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 8:20 مساءً

يمكن حجز الرحلات من خلال وكلاء السفر أو موقع طيران الإمارات الشبكي emirates.com