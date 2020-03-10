مطارات دبي تناقش مع الشباب الابتكار والاستدامة

المصدر: دبي - البيان

أكدت مطارات دبي أن الابتكار والاستدامة هما في صميم سياسة واستراتيجيات المؤسسة للمضي قدماً على طريق الريادة ومواكبة طموحات دولة الإمارات وتوجهاتها ورؤاها للخمسين عاماً المقبلة مشيرة إلى أهمية الشباب في تحقيق هذه الرؤى.

وفي جلسة شبابية، طرحت مطارات دبي أمام ممثلين عن جهات حكومية ومجموعة من الشباب من مختلف الاتجاهات العلمية، تحديين رئيسين يتعلقان بتقليل مستويات الانبعاثات الكربونية إلى أدنى نسبة ممكنة والحد من استخدام المواد البلاستيكية المستخدمة مرة واحدة، بهدف إطلاع الشباب على ماهية هذين التحديين والتعرف على آرائهم وأفكارهم حولهما وكيفية تنفيذهما بنجاح خلال السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال جلسة شبابية نظمتها مطارات دبي بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للشباب.

شارك في الندوة ممثلون عن وزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء ومطارات دبي وطيران الإمارات وهيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى مجموعة من الشباب والشابات من مختلف التخصصات العلمية.

وأكد ماجد الجوكر نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المؤسسية في مطارات دبي أهمية مثل هذه الجلسات الشبابية التي تشرك شباب الوطن في التعرف على التوجهات المستقبلية لدولة الإمارات في الاقتصاد والمجتمع والثقافة وغيرها من المجالات.