المجلس التجاري الهندي يكرّم خلف الحبتور

المصدر: دبي - البيان

كرم المجلس التجاري والمهني الهندي، خلف أحمد الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الحبتور»، ضمن سلسلة فعالياته الخاصة بعنوان «عمداء وروّاد مرموقون»، في دبي، وهو أوّل رجل أعمال إماراتي ينال هذا التكريم من المجلس.

وشارك الحبتور في حوار تفاعلي مشوّق أداره رئيس المجلس التجاري والمهني الهندي سوريش كومار الذي سأل ضيف الشرف عن رحلته في مجال ريادة الأعمال.

وأسدى الحبتور نصائح بشأن كيفية التعاطي مع التباطؤ الاقتصادي والمشقّات والتحديات على غرار الوضع الراهن الناجم عن فيروس كورونا. وقال في هذا الصدد: نعيش في عالمٍ تجتاحه الاضطرابات، وقد شهدنا على أزمات ولكننا نجحنا في تخطّيها.