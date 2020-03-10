21.7 % ارتفاع أرباح «نوردكس جروب»

المصدر: (روستوك - د ب أ)

أعلنت شركة «نوردكس جروب» الألمانية، إحدى أكبر منتجي توربينات طاقة الرياح في العالم، عن ارتفاع أرباحها قبل حساب الضرائب والفوائد ومعدل الإهلاك (أرباح التشغيل) خلال العام الماضي بنسبة 21.7 % سنوياً إلى 123.8 مليون يورو مقابل 101.7 مليون يورو في عام 2018، وفقاً للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، كان هامش أرباح التشغيل في العام الماضي 3.8 % مقابل 4.1 % في العام السابق. وأشارت الشركة إلى ارتفاع مبيعاتها المجمعة خلال العام الماضي إلى 32.8 مليار يورو مقابل 2.46 مليار يورو في العام السابق.

وزاد حجم الطلبيات المتراكمة لدى الشركة خلال العام الماضي بنسبة 31% سنوياً إلى ما يعادل 6.2 جيجاوات. ومن المنتظر أن تعلن الشركة البيانات النهائية لنتائج أعمالها خلال السنة المالية 2019 يوم 24 مارس الحالي.