بدأ تعافي الاقتصاد الألماني

المصدر: (فيسبادن - د ب أ)

بدأ الاقتصاد الألماني في التعافي على نحو قوي غير متوقع مطلع هذا العام قبل أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد. وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في مقره بمدينة فيسبادن غربي ألمانيا أن إجمالي الإنتاج في الصناعات التحويلية ارتفع في يناير الماضي على نحو يفوق ما كان متوقعاً من قبل.

وبحسب البيانات، ارتفع الإنتاج الصناعي في يناير الماضي 3 % مقارنة بديسمبر الماضي، وهي أعلى زيادة يسجلها منذ نوفمبر 2017. وكان يتوقع المحللون ارتفاعاً في الإنتاج الصناعي لكن بنسبة 1.7 %. وتراجع الإنتاج الصناعي في ديسمبر الماضي 2.2 % فقط، بدلاً من 3.5 % التي أُعلنت من قبل.