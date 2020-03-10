تراجع مبيعات السيارات 8 % في الصين

المصدر: (بكين - د ب أ)

توقعت رابطة سيارات الركاب بالصين تراجع مبيعات السيارات 8 % هذا العام، حيث خفضت توقعاتها للمرة الثانية، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن الرابطة كانت توقعت الشهر الماضي انخفاض المبيعات 5 %، بعدما توقعت نمو المبيعات 1 % نهاية العام الماضي. ونقلت بلومبرغ عن الأمين العام للرابطة شوي دونجشو المطالبة بتبني سياسات تحفيزية في أنحاء البلاد للمساعدة في إنعاش الطلب.

وقالت الرابطة، إن تفشي الفيروس أدى لتراجع مبيعات السيارات بصورة كبيرة وإصابة القطاع بالشلل. وأضاف أن شركات السيارات ليس لديها علم بعد بالتوقيت الذي سوف تعاود المبيعات فيه الارتفاع.

وتوقعت الرابطة انتعاش الطلب خلال العام. وأشارت إلى أن مبيعات السيارات تراجعت 79% خلال شهر فبراير الماضي، فيما يعد أكبر تراجع شهري على الإطلاق تسجله الصين. وأوضحت الرابطة أن مبيعات شركتي هوندا ونيسان اليابانيتين تراجعت بنسبة 85 % و80 % على التوالي.