جنرال موتورز تكشف عن بطاريات Ultium جديدة

المصدر: البيان الإلكتروني



كشفت شركة جنرال موتورز عن تفاصيل استراتيجيتها الخاصة بتنمية مبيعاتها من السيارات الكهربائية بسرعة وكفاءة مع تعزيز الأرباح.

وفي هذا السياق، قالت ماري بارا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة جنرال موتورز: "رفع فريقنا سقف التحدي في مجال تطوير المنتجات وتعزيز مكانة شركتنا وإعدادها جيدًا لمستقبل تكون فيه جميع السيارات كهربائية بالكامل. وقمنا على هذا الصعيد بتطوير استراتيجية خاصة بالسيارات الكهربائية تشمل عدة علامات تجارية وفئات متنوعة من السيارات، قادرة على تحقيق وفورات اقتصادية توازي حجم أعمالنا التجارية الخاصة بالشاحنات كاملة الحجم، ولكن مع مستويات تعقيد أقل بكثير ومرونة أكبر".

ويتمثل جوهر استراتيجية جنرال موتورز في تطوير نظام دفع قائم على خلايا البطاريات ومنصة سيارات كهربائية عالية المرونة من الجيل الثالث عالمية المستوى، مدعومة ببطاريات Ultium من جنرال موتورز. وسوف تتيح هذه الاستراتيجية للشركة التنافس لجذب جميع فئات العملاء تقريبًا، سواء الذين يبحثون عن وسائل نقل بأسعار معقولة، أو عملاء السيارات الفاخرة، أو حتى شاحنات العمل أو السيارات ذات الأداء العالي.

وأضاف مارك ريوس، رئيس جنرال موتورز: "يعمل الآلاف من العلماء والمهندسين وخبراء التصميم في جنرال موتورز على تقديم ابتكار تاريخي للشركة. وقد تكللت جهودهم اليوم بتعزيز قدرتنا على تقديم أعمال مربحة على صعيد السيارات الكهربائية التي تلائم ملايين العملاء."



أبرز مزايا بطاريات Ultium ونظام الدفع

تعد بطاريات Ultium الجديدة من جنرال موتورز فريدة من نوعها، حيث يمكن تكديس الخلايا كبيرة النسق التي تشبه شكل الحقيبة، بشكل عمودي أو أفقي ضمن حزمة البطارية. ويتيح ذلك الأمر للمهندسين تحسين عملية تخزين طاقة البطارية ومكان تثبيتها وفق العديد من تصاميم السيارات.

وتتراوح خيارات الطاقة لبطارية Ultium من 50 إلى 200 كيلوواط/ساعة، حيث تتيح مدى قيادة يصل إلى 400 ميل أو أكثر بعملية شحن واحدة وفق تقديرات جنرال موتورز، مع تسارع من 0 إلى 60 ميل في الساعة في غضون 3 ثوانٍ. وسوف تدعم المحركات الكهربائية المصممة داخليًا في شركة جنرال موتورز نظام الدفع بالعجلات الأمامية، والدفع بالعجلات الخلفية، والدفع الرباعي، فضلًا عن تطبيقات أداء الدفع الرباعي.

وسيتم تصميم السيارات الكهربائية التي تعمل ببطارية Ultium لتتوافق مع عملية الشحن السريع من المستوى 2 والشحن بالتيار الكهربائي المباشر.

وستتمتع معظم تلك السيارات ببطاريات بقوة 400 فولت وقدرة شحن سريع تصل إلى 200 كيلوواط، بينما ستتضمن منصة الشاحنات بطاريات بقوة 800 فولت وقدرة شحن سريع تبلغ 350 كيلوواط.