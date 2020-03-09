eBay يرفع تكلفة منتجات التعقيم بنسبة 5000٪

المصدر: إعداد - راضية آيت خداش

على الرغم من تحذير هيئة المراقبة والمنافسة العالمية من رفع أسعار المطهرات والمنتجات الطبية وسط تفشي فيروس كورونا، وفرضها غرامات على رفع الأسعار ، لا يزال بعض الموزعون يبالغون في تسعير المواد المطهرة عبر الإنترنت.

وكشفت دراسة أجرتها مؤسسة ليبرتي ماركيتنج، أن البائعون عبر الإنترنت يتطلعون إلى الاستفادة من تفشي فيروس كورونا ورفعوا منتجات معقمات الأيدي لأكثر من 5000 في المائة من سعر التجزئة الموصى به.

ويأتي ذلك في الوقت الذي حذرت فيه هيئة المراقبة والمنافسة من أنه قد يتم تغريم الشركات إذا رفعت أسعار هذه المنتجات للاستفادة من تفشي فيروس كورونا.

وقام الموزعون في موقع eBay بعرض منتجات التعقيم المضادة للبكتيريا بحجم 50 ميليلترا للعلامة التجارية Lidl و Cien ، والتي تكلف عادةً 49 بنسا ، بسعر 29.99 جنيه إسترليني بزيادة 5000 في المائة.

ووفقاً لموقع الديلي ميل البريطاني، قام أحد البائعين أيضًا بإدراج نفس الجل مقابل 99 جنيهًا إسترلينيًا - ولكنه عرض التوصيل المجاني للمنتج.

وكشفت الدراسة أيضًا أن البائعين الذين يوزعون منتجات علامة تيسكو الخاصة لا يزالون يحققون ربحًا بنسبة 1100 في المائة.

فعادة ما يباع الجل المعقم بحجم 50 مل من علامة تيسكو بسعر 75 بنسا في المتجر ولكنه معروض في eBay مقابل 9 جنيهات إسترلينية.

محلات السوبر ماركت الأخرى مثل Asda قد عرضت هي الأخرى منتجاتها على الإنترنت بأسعار مرتفعة بشكل مبالغ فيه.

وقد قام العديد من تجار التجزئة عبر الإنترنت ببيع مخزون المنتجات بشكل كامل- مما دفع البائعين الانتهازيين إلى إدراج منتجاتهم على موقع eBay لمحاولة جني المزيد من الأرباح.

وانتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي اليوم البائعين لرفع الأسعار وطالبوا الجهات المختصة بالتدخل لوضع حد لجشع الموزعين.