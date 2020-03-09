البريطانيون يجردون المتاجر من البضائع استعدادا لكورونا

المصدر: وكالات

بدأت محلات "تيسكو" في تقنين كميات بعض المواد الغذائية لكل زبون لوقف تجريد الرفوف من المؤونة، وسط الهلع من فيروس "كورونا" في بريطانيا.

وفي خطوة للتأكد من أن المتاجر سيكون لديها ما يكفي من الإمدادات، قرر القائمون عليها تحديد كمية المعكرونة الجافة والحليب وعلب الفاصوليا المطبوخة، التي يمكن لكل زبون شراؤها، بالإضافة إلى سلع الوقاية التي يتم شراؤها بشكل متكرر مثل معقمات اليدين والمناديل والبخاخات ومواد التنظيف.

وأكدت "تيسكو" أن الزبائن يمكنهم تقديم طلبات لاقتناء مثل هذه المواد عبر الإنترنت اعتبارا من اليوم الأحد، وذلك لمراقبة كمية المواد المطلوبة.

يأتي هذا القرار بعد أن شوهد المتسوقون وهم يجردون رفوف المتاجر الكبيرة في أنحاء البلاد من المواد، وظهور لقطات لبعض الأشخاص وهم يجرون عربات مملوءة بأوراق التواليت والمواد الأخرى.

إلى ذلك أعلنت السلطات الصحية البريطانية أمس الأحد عن تسجيل حالة وفاة ثالثة جراء فيروس كورونا في أراضي المملكة المتحدة.

وقال كبير المسؤولين الصحيين في إنجلترا، كريس ويتي، في بيان صحفي، إن المتوفي هو "مريض كان في 60 عاما من عمره وتلقى العلاج في المستشفى العام لشمال مانشستر، وعانى من مشاكل صحية كبيرة".

وأشار ويتي إلى أن المريض قدم مؤخرا من إحدى المناطق المصابة بالفيروس، مبينا أن الجهات المعنية تراقب حاليا كل اتصالاته.