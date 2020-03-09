أجهزة صراف آلي تفاعلية من «الإمارات الإسلامي»

المصدر: دبي - البيان

أعلن «الإمارات الإسلامي» عن افتتاح أول فروعه المزودة بأجهزة الصراف الآلي التفاعلية في سيتي سنتر مردف، محققاً بذلك إنجازاً جديداً في مسيرته الرقمية، تماشياً مع فلسفته التي تتمحور حول الارتقاء بتجارب المتعاملين.

وتوفر أجهزة الصراف الآلي التفاعلية حلولاً مريحة للعمليات المصرفية والمدفوعات، لتمكين المتعاملين من إجراء مجموعة واسعة من المعاملات بسهولة وسلاسة. ومن المقرر تزويد الفرع الذي هو الأول من نوعه بين فروع «الإمارات الإسلامي» بجهازين من فئة الصراف الآلي التفاعلي، ليقدما للمتعاملين تجربة مصرفية مخصصة عبر التواصل بالصوت والصورة مع الصرّاف الشخصي.

وستقدم الأجهزة التي طورتها شركة «إن سي آر» الرائدة عالمياً في مجال تقنيات معاملات المستهلكين، والتي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها، خدمات مصرفية وساعات عمل أطول في فرع سيتي سنتر مردف.

ويأتي الصراف الآلي التفاعلي ليرتقي بالتجربة، التي توفرها أجهزة الصراف الآلي التقليدية عبر دمج الاتصال المباشر بالصوت والصورة لتمكين المتعاملين من التفاعل مع الصراف على غرار التجربة التي توفرها الفروع، لكن لساعات أطول.

وقال فريد الملا، نائب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في «الإمارات الإسلامي»: «يحرص «الإمارات الإسلامي على مواصلة استثماراته الاستراتيجية في الحلول التقنية لتعزيز عملياتنا المصرفية الداخلية وفي نقاط التواصل مع المتعاملين انسجاماً مع مسيرتنا المتواصلة للتحول الرقمي.

ومن خلال تقديم خيارات الخدمة الذاتية؛ وخدمات الصراف عبر الفيديو؛ وساعات عمل أطول، نحن على ثقة بأن فرعنا الجديد سيتيح لنا تلبية احتياجات عدد أكبر من المتعاملين بمزيد من الكفاءة والخدمات الأفضل».