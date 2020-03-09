لا أزمة في «سواتش» بسبب «كورونا»

المصدر: زيوريخ - د ب أ

نفى الرئيس التنفيذي لمجموعة «سواتش»، نيك هايك أن هناك أي أزمة في عملاقة صناعة الساعات السويسرية نتيجة تفشي فيروس كورونا (كورونا) وتراجع الصادرات، وذلك في مقابلة مع صحيفة «زونتاج تسايتونج» السويسرية.

ونقلت «بلومبرج» عن هايك في المقابلة قوله: إنه بالرغم من أن تفشي فيروس «كورونا» قد أثر «بشكل كبير» على الشركة بسبب الإغلاق المؤقت لمئات المتاجر، فسوف يتحسن الوضع. ولم توفر المقابلة أي تفاصيل إضافية.

وكانت شركة «سواتش» قد أعلنت في 30 يناير الماضي أن أرباح التشغيل في عام 2019 قد انخفضت للمرة الأولى، منذ ثلاث سنوات نتيجة الاحتجاجات السياسية في هونج كونج.

وقال هايك إنه لا يزال يتوقع أن تحقق المجموعة نمواً في الصين، وتمسك بتوقع نمو المبيعات بنسبة 5 % إلى 6 % في العام الجاري.