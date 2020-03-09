مفاتيح السيارات الداعمة لرقاقة الراديو عرضة للاختطاف

المصدر: (دبي - البيان)

أفادت مجلة (ويرد)، نقلاً عن نتائج دراسة أجرتها جامعة (KU Leuven) في بلجيكا وجامعة برمنغهام في المملكة المتحدة، أن الملايين من السيارات المزودة بالمفاتيح الميكانيكية الداعمة لرقاقة الراديو من صنع 3 شركات للسيارات هي: تويوتا وهيونداي وكيا، قد تكون عرضة للاختطاف بسبب وجود خلل في تنفيذ التشفير، مما يسمح للمتسللين باستنساخ المفاتيح وقيادة السيارة في ثوان.

وكشف الباحثون في وقت سابق من هذا الأسبوع عن نقاط ضعف جديدة وجدوها في أنظمة التشفير المستخدمة من قبل أجهزة منع الحركة، وهي الأجهزة التي تعمل بالراديو داخل السيارات، والتي تتواصل من مسافة قريبة مع مفتاح (FOB) لإلغاء قفل السيارة، والسماح للمحرك بالعمل.

ووجد الباحثون مشاكل في كيفية تنفيذ تويوتا وهيونداي وكيا لنظام التشفير من شركة «تكساس إنسترومنتس».