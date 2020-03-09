تعقيم مقابض سلالم «صحارى»

المصدر: (الشارقة - البيان)

أعلن مركز «صحارى»، وجهة التسوق والترفيه العائلية في الشارقة، عن تركيب أجهزة تعقيم تعمل بالأشعة فوق البنفسجية على مقابض السلالم المتحركة، يأتي ذلك في إطار حرص المركز على سعادة عملائه وسلامة المجتمع عموماً، ومراعاة لقواعد النظافة العامة.

وبالاعتماد على هذه الطريقة، يمكن التخلص من الجراثيم الموجودة على أسطح المقابض بنسبة تصل إلى 99.99%، من خلال عملية تُعرف باسم الإشعاع فوق البنفسجي المبيد للجراثيم.

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الرعاية، التي يبذلها المركز لضمان صحة ورفاهية زواره، وخاصة الأطفال، من خلال تقديم المبادرات والمنتجات، التي تضمن لهم أعلى مستويات النظافة والسلامة باستمرار.

وبفضل هذه المبادرة المتقدمة، بات لدى المتسوقين ممن يبحثون عن مركز واحد يوفر جميع احتياجاتهم، سبب آخر لاختيار مركز صحارى لزيارته مع عائلاتهم بطمأنينة تامة.