ميثاق أوروبي للبلاستيك

المصدر: (بروكسل- أ ف ب)

أطلق في بروكسل أول من أمس «الميثاق الأوروبي للبلاستيك» بمبادرة من فرنسا وهولندا، وهو تعاون بين الدول والشركات والمنظمات غير الحكومية لوضع أهداف طموحة لإعادة التدوير بحلول العام 2025.

ويسعى المشاركون في المشروع إلى «إدارة دورة حياة البلاستيك بشكل أفضل» بحلول العام 2025.

ومن بين الأهداف المطروحة أن تكون العبوات البلاستيك والأغلفة المخصصة للاستخدام الواحد قابلة لإعادة الاستخدام أو لإعادة التدوير على الأقل، وخفض المنتجات البلاستيكية بنسبة 20 % وزيادة قدرات إعادة التدوير.

وانضمت إلى المشروع إلى حد الآن 16 حكومة و66 شركة بما فيها أسماء بارزة مثل «كارفور» و«سويز» و«بوندويل» و«نسله»، بالإضافة إلى منظمات غير حكومية. والمشاركة في هذه المبادرة طوعية، لكنه سيتم إعداد تقرير سنوي حول أداء الجهات المشاركة والتقدم المحرز في التزاماتها.