«عرَب كليكس» تفتتح مقرها في دبي

المصدر: (دبي- البيان)

افتتحت شبكة «عرب كليكس» المنصة المتخصصة في تقديم الحلول التقنية الحديثة وتطوير مجال التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مقرها الجديد في دبي، بمنطقة الخليج التجاري.

وجاء افتتاح المقر تلبية للطلب المتنامي والطفرة الكبيرة الحاصلة في قطاع التجارة الإلكترونية في دولة الإمارات العربية المتحدة ككل، وزيادة إقبال الجمهور عليها وتفضيلها بشكل خاص عن التجارة التقليدية مؤخراً لعدة أسباب، منها السرعة في التوصيل والجودة والأسعار التنافسية.

وحضر الحفل عدد من المسؤولين الحكوميين، والشخصيات البارزة في المجتمع، والمديرين التنفيذيين لكبرى الشركات المتخصصة في قطاع التجارة الإلكترونية وممثلي وسائل الإعلام. وقال خالد الحريمل، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة «عَــرَب كــليكس» في كلمة خاصة خلال حفل الافتتاح: «تدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي قطاع التجارة الإلكترونية بشكل كبير، حيث تعمل على تنمية الأعمال بكفاءة وفاعلية من خلال تحسين تجربة المتسوقين بطرق ذكية».

من جهته ذكر المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لـ«عرب كليكس» ماورو رومانو: «على الرغم من تباطؤ معدل نمو قطاع التجارة الإلكترونية في أوروبا والولايات المتحدة إلى حوالي 15 % سنوياً، إلا أن نظيره في دولة الإمارات العربية المتحدة وصل إلى 23 % في عام 2019، ونحن نؤمن بأن الطريقة المثلى للاستفادة من هذا النمو في القطاع وتلبية متطلبات العملاء هي تعزيز وجودنا في المنطقة وتوسعة نطاق أعمالنا».