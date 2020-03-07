مؤسس تسلا : الرعب من «كورونا» سخيف

المصدر: دبي- سيد صالح

انتقد إيلون موسك، مؤسس شركة «تسلا موتورز» لتصنيع السيارات الكهربائية، ورئيسها التنفيذي الناس الذين يبدون خوفاً مبالغاً فيه من انتشار فيروس «كورونا» المُستَجَد.

وبحسب ما نشرته أمس شبكة «سي إن بي سي» الأمريكية، فقد غرد موسك عبر حسابه الشخصي على «تويتر»، الذي يتابعه أكثر من 31 مليون شخص، قائلاً: «يبدو الرعب من فيروس «كورونا» سخيفاً».

ولا يمتلك موسك، رائد الأعمال الأمريكي الكندي الذي ترجع أصوله إلى جنوب أفريقيا، أي خلفية طبية أو دراية بعلم الفيروسات.

وتأتي تغريدة موسك في وقت ينتشر فيه «كورونا» على نحو متسارع في شمالي ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث يوجد مقر «تسلا موتورز».

وبلغت حالات الإصابة بالفيروس في كاليفورنيا حتى الآن 66 حالة، فيما سجلت الوكالة أول حالة وفاة بسبب «كورونا» الأربعاء الماضي.

وعلاوة على ذلك، فقد موسك من ثروته الشخصية حوالي 6,47 مليار دولار على مدى الأسبوعيين الماضيين بسبب تراجع أسهم «تسلا» على خلفية تقلبات الأسواق بتأثير الخوف من «كورونا».

ولم يجب المتحدث الرسمي باسم «تسلا» على استفسار من «سي إن بي سي» بشأن السياسات التي ستنتهجها الشركة حال اكتشاف إصابات بالفيروس داخل مكاتبها.