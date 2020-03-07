ارتفاعاً ملحوظاً في نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية

المصدر: فرانكفورت - د ب أ

كشفت دراسة حديثة ارتفاعا ملحوظا في نسبة النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في الشركات المتوسطة، مقابل نسبتهن في الشركات المسجلة في الأسواق المالية.

وأظهرت الدراسة، التي أجرتها شركة «إرنست أند يونج» للاستشارات الاقتصادية بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يحل غداً، أن النساء في مجالس الإدارة أو القيادة التنفيذية للشركات المتوسطة في ألمانيا شكلن نسبة 16% في المتوسط مطلع هذا العام. وكانت تبلغ هذه النسبة قبل عامين 14%.

وفي الشركات المسجلة في مؤشرات الأسواق المالية «داكس» و«إم داكس» و«إس داكس»، تشكل النساء في المتوسط نسبة 9% من المناصب القيادية بها. وترتفع النسبة إلى 15% فقط لدى الشركات المسجلة في مؤشر بورصة فرانكفورت الرئيسي «داكس».

وقالت إلفريد إكل الشريكة لدى «إرنست أند يونج»: «فرص الترقي المهني للنساء في الشركات الألمانية المتوسطة تواصل الارتفاع».