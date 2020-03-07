57 خدمة تقدمها «هيئة الاتصالات» لجمهور المتعاملين

المصدر: إعداد: رامي سميح

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كشفت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الدولة عن 57 خدمة تشمل سلسلة من الأنشطة أو الإجراءات التي تؤديها وتقدمها لتلبية احتياجات المتعاملين بمن فيهم الأفراد والمؤسسات والشركات الخاصة والعامة بأنواعها والجهات الاتحادية والمحلية التابعة لحكومة كل إمارة.

• 26 خدمة مجانية من دون رسوم.

• 14 خدمة تتراوح رسومها بين 100 إلى 75 ألف درهم.

• 14 خدمة تخضع رسومها إلى اللائحة التنظيمية لرسوم الطيف الترددي.

• 3 خدمات تعتمد رسومها على حجم الباقة أو حجم المتطلبات أو الخدمات المقدمة.

• 100 درهم رسوم تجديد اعتماد أجهزة الاتصالات.

• 2500 درهم تسجيل منافذ بيع شرائح الهاتف المتحرك.

• 5000 درهم لتجديد ترخيص المسجلين المعتمدين للنطاقات.

• 5100 درهم لتجديد تسجيل موردي أجهزة الاتصالات.

• 5500 درهم لطلب تسجيل موردي أجهزة الاتصالات لمدة 5 سنوات.

الخدمات من دون رسوم تشمل:-

1 - إلغاء التصريح.

2 - طلب الاستفسار.

3 - تقديم شكوى ضد الهيئة.

4 - تقديم شكوى ضد مزودي خدمات الاتصالات.

5 - تقديم مقترح.

6 - طلب عدم ممانعة مزاولة نشاط إلكتروني.

7 - توفير برامج تدريبية عن الحكومة الذكية.

8 - طلب الحجب أو رفع الحجب عن المواقع.