«ريدافيا» تحتفل بابتكاراتها للطاقة الشمسية

المصدر: ميونيخ – البيان

تحتفل «ريدافيا»، وهي شركة متخصصة عالمياً في مجال الطاقة الشمسية الفعالة من حيث التكلفة والموثوقة والنظيفة للشركات، بمرور 10 أعوام على الابتكار في مجال الطاقة الشمسية. تمثل هذه الذكرى التاريخية عقداً من الهندسة الإبداعية ورضا العملاء، أطلقت «ريدافيا» رؤية بسيطة للطاقة النظيفة ذات التكلفة المعقولة ومَهمة تقتضي استخدام الطاقة الشمسية كمحرك رئيسي للتنمية المستدامة. ابتكر إروين سبولدر، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ريدافيا»، تصميماً فريداً وموحداً أدركَ أنه سيقلل التكاليف ويوفر حلاً مرناً يخفف من المخاطر على المؤسسات.

وقال إروين سبولدرز، الرئيس التنفيذي ومؤسس «ريدافيا»: في إطار استشرافنا لمستقبلٍ أفضل، أتشوّق وفريق «ريدافيا» لتصبح هذه الفوائد في متناول عدد أكبر من العملاء كل عام، ونتطلّع لمواصلة خدمة الشركات التي نتوق إلى تلبية احتياجاتها من الطاقة.