ستاربكس تحظر الأكواب معادة الاستخدام

المصدر: واشنطن - أ ف ب

حظرت «ستاربكس» الأكواب القابلة لإعادة الاستخدام في مقاهيها في الولايات المتحدة وكندا بشكل مؤقت، وتوقّفت عن تقديم القهوة إلّا في الأكواب القابلة للرمي، في محاولة للتصدّي لفيروس كورونا المستجد والحؤول دون انتشاره بين الموظّفين والزبائن.

وقال روسان وليامز المسؤول عن سلسلة المقاهي في كلّ من الولايات المتحدة وكندا في بيان «لقد أوقفنا بشكل مؤقّت استخدام الأكواب الشخصية وتلك القابلة للغسل في مقاهينا». وأضاف إن الزبائن الذين يجلبون أكوابهم الشخصية معهم سيستمرّون بالاستفادة من حسم قدره 10 سنتات مقدّم لهم.

يندرج هذا القرار في إطار «سلسلة من التدابير الوقائية» التي اتخذتها «ستاربكس» للتصدّي للوباء الجديد، ولا سيّما أن الولايات المتحدة تضمّ العدد الأكبر من مقاهي الشركة تليها الصين. وتتضمّن الإجراءات أيضاً القيام بأعمال تنظيفات بشكل متكرّر وتقليص رحلات العمل.