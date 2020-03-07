«إنجرام مايكرو كلاود» تعمل على تمديد العرض المجاني بسبب الطلبات الشعبية المتزايدة

المصدر: كاليفورنيا ـ البيان

أعلنت أمس شركة «إنجرام مايكرو كلاود» أنها تعمل عن كثب مع شركة «مايكروسوفت» وشركة «أفيبوينت» لتمديد العرض المجاني للانتقال إلى السحابة للسنة المالية 2020 لغاية 30 يونيو 2020 بسبب الطلبات الشعبية المتزايدة.

قوبل العرض باستجابة من شركاء القنوات، ما مكّنهم من الحصول على ترخيص انتقال مجاني بواسطة «إف إل واي» لنقل البيانات بسهولة إلى السحابة عند شراء مقاعد جديدة صافية من «أوفيس 365 بزنيس بريميوم» أو «مايكروسوفت 365».

قال تيم فيتزجيرالد، نائب رئيس مبيعات القنوات في شركة «إنجرام مايكرو كلاود»، واصفاً العرض الشعبي: «اتركوا لنا مهمّة نقل بياناتكم القادمة». وأضاف قائلاً: يحب شركاؤنا وعملاؤهم السهولة والراحة التي تتمتع بها أداة النقل «إف إل واي». تُعدّ شركة «أفيبوينت» مزوداً موثوقاً به، ويقوم ترخيص «إف إل واي» المجاني بتذليل التعقيدات ومشاعر القلق الناجمة عن نقل ملفات البريد الإلكتروني الدقيقة وغيرها من البيانات المهمة إلى السحابة.