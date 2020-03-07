«ليفا مزايا سنتر» يشارك في ساعة الأرض

المصدر: دبي ـ البيان

يقوم فندق ليفا مزايا سنتر بإطفاء أنواره لمدة ساعة تبدأ في الساعة 8.30 مساء السبت 28 مارس الجاري دعماً لساعة الأرض من أجل التوعية بتغير المناخ وأهمية الطاقة المتجددة. خلال هذه الساعة، سوف يقوم الضيوف والعاملون بالتجمع معاً في احتفال رمزي، حيث يقوم الفندق بإطفاء كافة الأضواء والأجهزة الإلكترونية غير الأساسية.

وقال ج. س. أناند، المؤسس والرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات ليفا،: «نحن في ليفا نفهم أنه فقط من خلال الجهود المستدامة يمكننا أن نساهم في مبادرات بيئية طويلة الأمد وملموسة. وتماشياً مع المسؤولية الاجتماعية لمؤسستنا نحن ملتزمون بالتقليل من بصمتنا الكربونية، نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذه المبادرة».