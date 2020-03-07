«مي دبي» أحدث أيقونة فندقية تضاف إلى أفق دبي

المصدر: دبي - وائل الخطيب

افتتح في دبي فندق «مي دبي» الفاخر ذو التصميم الفريد أبوابه أمام النزلاء. ويقع هذا الفندق الذي طال انتظاره، في مبنى «ذا أوبس» التابع لشركة «أمنيات» العقارية في قلب منطقة برج خليفة بدبي- مشكلاً أحدث الإضافات المميزة لأفق مدينة دبي الأيقوني، وفق ما نشره موقع «بي دبليو هوتيليير».

وهذا هو الفندق الأول والأخير الذي صممت المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد، الجزء الداخلي والخارجي، مما جعل «مي دبي» مشروعها التراثي. واشتهرت «حديد» بتصميمها المستقبلي المكثف الذي يتميز بالمنحنيات والزوايا الحادة والمواد الجريئة، ولا يعد فندق مي دبي استثناءً.

ويضم الفندق حوالي 74 غرفة و19 جناحاً بما في ذلك «باشن سويت»، و«بيرسوناليتي سويت»، و«فايب روم»، وجناح «مي سويت» الفاخر جداً). ويشغل ذا أوبس مساحة 2000000 قدم مربع. ويتكون من برجين منفصلين يتصلان في صورة مكعب ويتضمنان فراغاً مركزياً «منحوتاً» يُخال أنه يحوم فوق الأرض.

يوفر وسط المبنى إطلالا ت مبهرة وخلابة على الجزء الخارجي. وخلال النهار يكون ذا أوبس عبارة عن سطح لماع، عاكساً أشعة شمس دبي المبهرة، فيما تظهر إضاءة LED مساء الخاصية الحيوية للمبنى. وبصفته أول فنادق الشرق الأوسط لهذه العلامة التجارية، فإن فندق مي دبي لن يكون مجرد محور جديد للمشهد الثقافي والاجتماعي بدبي، وإنما هو فندق يمتاز بفخامته المعاصرة مع التزام ملموس بالاستدامة. لا سيما أنه يقدم مزيجاً مثالياً للتصميم والأزياء والفن للضيوف الذين يبحثون عن أجواء الفخامة العصرية بلمسات أنيقة وشخصية لا حدود لها.