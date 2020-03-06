طيران الإمارات العلامة التجارية المفضلة لـ«الإناث»

المصدر: دبي- البيان

تصدّرت «طيران الإمارات» قائمة أفضل العلامات التجارية بالنسبة للإناث في دولة الإمارات للعام الرابع على التوالي، حيث حصلت الشركة على أعلى درجة من الانطباعات الإيجابية وهي 70.4+ نقطة.

تم جمع علامات المقياس من خلال مؤشر العلامات التجارية اليومي لشركة يوغوف، براند إندكس، بسؤال المستطلعين عبر الـ 12 شهراً الماضية عن «أي من العلامات التجارية التالية لديك انطباع إيجابي/‏‏‏ سلبي عنها بشكل عام؟». وجاء في المرتبة الثانية «كارفور» برصيد 61.9 نقاط، ثم «واتسآب» برصيد 59.8 نقاط، ثم «سامسونغ» برصيد 54.9 نقطة، ثم «يوتيوب» بـ 54.2 نقطة، ثم «أبل» بـ 54.2 نقطة، ثم «القرية العالمية» برصيد 52.9 نقطة، ثم «آيفون» بـ 51.7 نقطة، «ثم المراعي» بـ 51.7 نقطة، وأخيراً علامة «آيكيا» برصيد 50.9 نقطة.

ومن جهة أخرى، بثت طيران الإمارات فيديو لطاقم نسائي لإحدى رحلات «الإمارات للشحن الجوي» بطائرة بوينغ 777 توقفت في محطات عدة عبر 4 قارات، وذلك لتسليط الضوء في يوم المرأة العالمي على دورها في صناعة الطيران ومساهمتها في دعم الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية. وقادت القبطان إيلين روز من الولايات المتحدة الأميركية، والضابط أول هيدي ماك ديارميد من أستراليا رحلة شحن غطّت محطات عدة وقطعت 30 ألف كيلو متر خلال 10 أيام، وانضمت إليهما القبطان هيذر وولف من كندا للقيادة على قطاع فرانكفورت/‏‏‏ مكسيكو سيتي.