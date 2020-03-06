3.6 مليارات مستخدم للصيرفة الرقمية عالمياً 2024

المصدر: إعداد – وائل اللبابيدي

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توقعت دراسة حديثة لشركة «جونيبر» للأبحاث أن يتجاوز عدد مستخدمي الخدمات المصرفية الرقمية في العالم 3.6 مليارات نسمة بحلول عام 2024، فيما سيكون هذا النمو مدفوعًا بزيادة عدد البنوك الرقمية والتركيز المستمر على التحول الرقمي من قبل العلامات التجارية المصرفية القائمة.

2.4

مليار شخص عدد مستخدمي الصيرفة الرقمية في العالم حالياً

3.6

مليارات عدد مستخدمي الصيرفة عالمياً في 2024 بنمو 54%

5 %

نسبة العملاء المتحولين سنوياً إلى البنوك الرقمية في الشرق الأوسط

60 %

يرغبون بالحصول على قروض سكنية من خلال القنوات الرقمية بالكامل

68 %

يرغبون في الحصول على قروض شخصية عبر القنوات الرقمية

90 %

من سكان الإمارات يستخدمون تطبيقات رقمية للقيام بعملياتهم المصرفية

محركات السوق الإقليمي:

1. نضوج البنية التحتية الرقمية

2. بروز بنوك قادرة على منافسة التقليدية

3. دخول شركات التكنولوجيا المالية للسوق

المصدر: البيان – «جونيبر» للأبحاث - ديلويت