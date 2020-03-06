«قلب أوروبا» من دبي إلى العالم على «يورونيوز»

المصدر: دبي- البيان

اختارت مجموعة كليندينست، أكبر مطور عقاري أوروبي في دبي، مشروعها قلب أوروبا، الذي يشمل تطوير 7 جزر من مشروع جزر العالم، التي يمكن رؤيتها من الفضاء، ليظهر في سلسلة وثائقية جديدة لقناة «يورونيوز»؛ أكبر قناة إخبارية تليفزيونية في أوروبا.

انتهت أعمال التصوير في المشروع، التي ركزت على كيفية قيام المجموعة بزراعة الشعاب المرجانية في بيئة طبيعية تحت الماء، بغرض توسيع النظام البيئي، وتعزيز الحياة البحرية التي توفر مناظر خلابة للمقيمين والزوار.

وقال جوزيف كليندينست رئيس مجموعة كليندينست: «يسعدنا اختيار يورونيوز لمشروع قلب أوروبا، ليكون ضمن سلسلتها الوثائقية، لتستعرض أمام العالم نهجنا في التنمية والاستدامة، ممزوجين بالهندسة المعمارية الحديثة، والقدرة اللا محدودة على تنسيق المناظر الطبيعية، واستخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وتصميم جزر صناعية تحاكى الطبيعية، بدون الإضرار بالحياة البحرية أو النظام البيئي، وإضافتنا لبعض الميزات لتهيئة البيئة للمقيمين والزوار، مثل التحكم في المناخ، وأشجار الزيتون الأندلسية، والتي يقدر عمرها بنحو 1500 عام».

وأضاف: «يعكس هذا الفيلم، اهتمام وسائل الإعلام العالمية بالمشاريع العملاقة التي تقام على أرض دبي، فهي وجهة سياحية خيالية، وبإضافة قلب أوروبا لمجموعتها المعمارية الخلابة، ستصبح دبي الوجهة الأكثر طلباً للسياح الدوليين الذين يبحثون عن المتعة والشمس والرياضات المائية». ويستعرض الفيلم أكبر تجمع مرجاني في العالم، والذي يقع في قلب أوروبا، وقدرته على إعادة الحياة إلى المياه المحيطة بالمشروع، والتي تحولت إلى أكبر مواطن الشعاب المرجانية، حيث تجري زراعة أكثر من 100 ألف مرجان جديد.