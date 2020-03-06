أعلنت شركة كونتيننتال الألمانية لمستلزمات السيارات أن خسائرها في العام الماضي، بسبب انكماش قطاع صناعة السيارات على مستوى العالم، تجاوزت مليار يورو.

وأوضحت الشركة في هانوفر، أمس، أن صافي خسائرها بلغ أكثر من 1.2مليار يورو، وذلك بعد أن كانت حققت أرباحاً بنحو 2.9 مليار يورو في 2018. وذكرت الشركة أن سبب الخسارة يرجع إلى التراجع القوي في السوق وتعديل قيم استحواذ سابق. كانت قيمة مبيعات كونتيننتال في العام الماضي ارتفعت بنسبة 0.2% لتصل إلى نحو 44.5 مليار يورو، وبلغ عدد العاملين 241 ألف شخص بنهاية العام الماضي. (هانوفر - د ب أ)