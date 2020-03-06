قمة العرب للطيران 2020 في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة- البيان

تستضيف إمارة رأس الخيمة «قمة العرب للطيران 2020»، التي تنظمها «العربية للطيران»، بالتعاون مع قناة «سي إن بي سي العربية»، تحت شعار «تواصل الثقافات.. تحفيز الاقتصادات»، بمركز الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات، خلال يومي 16 – 17 مارس الجاري، بحضور طيف متنوع من المعنيين بالقطاع، ومنهم خبراء عاملون في قطاع الطيران، وشخصيات إعلامية وأكاديمية مؤثرة في العالم العربي.

وتهدف القمة في نسختها الثامنة، إلى تحفيز الحوارات الموسعة حول التحديات والفرص التي تواجه قطاع الطيران في العالم العربي، وتمثل هذه المبادرة صوتاً جامعاً لقطاع الطيران العربي. وتجسد القوة الإيجابية التي تدفع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي نحو آفاق جديدة. وتحمل القمة رسالة مفادها، تحسين أوضاع قطاع السياحة والسفر في العالم العربي.