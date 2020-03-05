ثُلث شركات الخليج تخطط للعمل من المنزل

المصدر: دبي - البيان

بدأ ثُلث مديري الشركات في الخليج التخطيط لتوجيه نصف موظفيها للعمل من المنزل، مع انتشار فيروس كورونا في أنحاء مختلفة من العالم، بحسب استبيان أجرته «جلف تالنت»، بوابة التوظيف في الشرق الأوسط في 2 و3 مارس الجاري. تلقى الاستطلاع ردوداً من 1600 شركة من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

بناءً على نتائج الاستطلاع، يمكن أن تطلب نسبة تصل إلى 35% من الشركات التي تتخذ من الخليج مقراً لها، من الموظفين العمل من المنزل.

هذا يتكون من 6% الذين أطلقوا للتوّ خطط العمل من المنزل في محاولة لمنع تفشّي كورونا، و5% الذين أكدوا أن خططاً يجري تطبيقها قريباً، و12% الذين يراجعون هذا المفهوم، جنباً إلى جنب مع 12% أخرى من الذين بالفعل كانوا يعدون ترتيبات العمل عن بعد قبل تفشي المرض. وفي الوقت نفسه، قال 54% من المشاركين في الاستطلاع إنه ليس لديهم خطط عمل عن بعد حتى الآن.