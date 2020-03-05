«تو توك» يطلع مستخدميه بأخبار «كورونا»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق «تو توك»، تطبيق المراسلة الفورية الذي يستخدمه عشرات الملايين من الأشخاص حول العالم، ميزة جديدة تزود مستخدميه بآخر التطورات حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). وتشمل هذه التحديثات إحصاءات مباشرة وأخباراً من شتى أنحاء العالم لضمان تزويد مستخدمي التطبيق بمعلومات دقيقة حول مستجدات الفيروس.

وقال جياكومو زياني، المؤسس الشريك في «تو توك»: «في ضوء الانتشار السريع لفيروس كورونا، بات من الضروري الحصول على آخر المعلومات بشأنه. ونأمل أن نسهم بتسهيل متابعة تطور الفيروس واتخاذ قرارات سليمة للوقاية منه من خلال تزويد المستخدمين بمعلومات فورية دقيقة عنه.

وباعتبارنا مجموعة رواد أعمال من مختلف أنحاء العالم، ندرك مدى أهمية هذه المعلومات للاطمئنان على صحة عائلاتنا في البلدان التي يعيشون فيها». وستتاح الميزة تلقائياً لمستخدمي «تو توك» على نظام تشغيل iOS، بينما يتعين على مستخدمي الهواتف بنظام «أندرويد» تحديث التطبيق إلى النسخة الأحدث.