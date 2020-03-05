«إياتا» يفتح الترشّح لجوائز التنوّع والشمولية

المصدر: (جنيف - البيان)

أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا» عن فتح باب الترشح لجوائز التنوع والشمولية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي لتكريم وتعزيز التميز للعاملين في القطاع

.ويمكن الترشح عن الفئات الثلاث التالية: • جائزة القدوة الملهمة: تقدّم هذه الجائزة لسيدة تقلدت منصباً قيادياً في القطاع، وكان لمسيرتها المهنية أثر كبير على أعمال الطيران من خلال مساهماتها القيّمة في إنجاز الأعمال، ودعمها المستمر للجهود الهادفة إلى تعزيز أجندة التنوع والشمولية.

• جائزة النموذج الاستثنائي: تستهدف السيدات اللواتي لم يتجاوزن الأربعين من أعمارهن، واللواتي قمن بتطوير الريادة الفكرية في القطاع من خلال إجراءات ملموسة تسهم في تعزيز التنوع والشمولية وتترك أثراً إيجابياً في القطاع.

• جائزة فريق التنوع والشمولية: والتي تهدف إلى تكريم الخطوط الجوية التي شهدت تغييراً ملحوظاً على صعيد التنوع والشمولية نتيجةً للجهود التي بذلتها في هذا المجال.

ويمكن لجميع الخطوط الجوية التي تتمتع بعضوية في الاتحاد الدولي للنقل الجوي الترشح للجائزة. حصدت شركة الخطوط الجوية النيوزلندية جائزة عام 2019 عن هذه الفئة. يتم قبول الترشيحات خلال الفترة بين 3 مارس وحتى 30 أبريل 2020.