روح المبادرة أهم أدوات دخول سوق العمل

المصدر: دبي- البيان

اعتبرت دراسة استقصائية أن روح المبادرة أهم أدوات دخول الشباب سوق العمل، وأجرت الدراسة «إنجاز العرب»، المنظمة غير الربحية الأبرز في العالم العربي في تمكين وتدريب الشباب في مهارات الريادة والقيادة، وبالشراكة مع «أوليفر وايمان»، الشركة العالمية في مجال الاستشارات الإدارية، حول الشباب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لتشمل رؤية الشباب للقطاع الخاص وعرض الفجوة في المهارات، وتعكس رأيهم حول العوامل التمكينية للتعلم في بلدانهم.

شملت الدراسة الاستقصائية 17 دولة في المنطقة، وتم جمع المعلومات من خلال استطلاع ميداني عبّر أكثر من 2500 فرد عن رأيهم، تتراوح أعمارهم بين 16 و36 سنة.

وقدم كل من «إنجاز» و«أوليفر وايمان» نتائجهما في حلقة نقاش حول «توظيف الشباب في القطاع الخاص» في مؤتمر «إبداعات عربية 13»، حيث ركز الجزء الأساسي من النقاش على المهارات اللازمة للنجاح في المستقبل.

وشارك في حلقة النقاش كل من: جيف يوسف، شريك في أوليفر وايمان، رزان بشيتي، الرئيس التنفيذي لشركة إنجاز في الإمارات، ربيع هبر، رئيس قسم الموارد البشرية في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في شركة متلايف، وديما العلمي، نائب رئيس تطوير قسم اللغة العربية والتربية الإسلامية في مجموعة «جيمس».

وقال عاكف فخري العقرباوي، الرئيس التنفيذي لشركة «إنجاز العرب»: «بالنسبة للشباب اليوم، من المهم جداً أن يكونوا مجهّزين بالمهارات والمعرفة وبروح المبادرة بالأدوات للدخول في سوق العمل. سيسمح لنا تعاون «إنجاز» مع «أوليفر وايمان» بمعالجة قضية بطالة الشباب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونحن على يقين بأن النتائج ذات فائدة كبيرة للعديد من أصحاب المصلحة، وأن مبادرتنا تنعكس على إمكاناتهم للتأثير على إصلاح السياسات وإنشاء البرامج وتحول المؤسسات التعليمية».