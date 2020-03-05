03% ارتفاع صافي أرباح «ليجو»

المصدر: (كوبنهاجن - د.ب.أ)

أعلنت شركة «ليجو» الدنماركية لألعاب الأطفال أمس، ارتفاع صافي أرباحها لعام 2019، وتسجيل مبيعات قياسية، وسط نمو في جميع أسواقها الرئيسية.وقالت المجموعة إن صافي الأرباح ارتفع 03% مقارنة بعام 2018، مسجلاً 8.3 مليارات كرونة (1.2 مليار دولار).

وأوضحت الشركة، التي تشتهر بمكعبات بناء «ليجو» الشهيرة، أن الأداء في الأسواق التي وصلت إلى مرحلة التوازن مثل غرب أوروبا وأمريكا الشمالية كان دون الـ10%.

أما في الصين، حيث تشغل الشركة 140 متجر بيع بالتجزئة في 35 مدينة، فإن الأداء تجاوز بكثير العشرة في المئة.

وقال نيلز كريستيانسن الرئيس التنفيذي للمجموعة: «لقد كان عاماً قوياً، تفوقنا فيه في مجال صناعة الألعاب وسجلنا نمواً في مبيعات المستهلكين في كافة أسواقنا الكبرى». وارتفعت إيرادات الشركة، التي يتم إعلانها بالعملة الدنماركية الكرونة، بـ6% على أساس سنوي إلى 38.5 مليار كرونة.