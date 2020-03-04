هيئة مطار الشارقة تكرّم الشركاء والموظفين

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

أكد علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، أن الهيئة نجحت خلال 2019 في تحقيق العديد من الإنجازات التي ارتكزت على رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، وحظيت كذلك بمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، والتي كانت الداعم الرئيس لتحقيق التميّز، وحافزاً لتكاتف الجهود وللعمل بروح الفريق، وهو الأمر الذي أسهم في إضافة المزيد من النجاحات إلى مسيرة المطار التي انطلقت قبل نحو تسعة عقود، مبيناً أن مطار الشارقة حقق مستويات نمو وصلت إلى 13% في عدد المسافرين، ليصل المطار لرقم جديد في تاريخه إلى 13.6 مليون مسافر.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمته هيئة مطار الشارقة الدولي، مساء أول من أمس، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات لتكريم الموظفين المتميزين والشركاء الاستراتيجيين والشركاء الإعلاميين تقديراً لجهودهم المتميّزة واحتفاء بإنجازات موظفيها التي أسهمت في تعزيز مكانة المطار الإقليمية والعالمية، وتم تكريم «البيان» بحضور إبراهيم الحساوي، مدير التحرير للشؤون الفنية، وحضر الاحتفال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، والشيخ فيصل بن سعود القاسمي، مدير الهيئة، والدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، وخالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، والشيخ عبدالله بن سلطان آل ثاني، مدير دائرة الطيران المدني في الشارقة، وسلطان بن بطي المهيري، أمين عام المجلس التنفيذي في الشارقة، وعدد من مديري الدوائر في إمارة الشارقة.

وقال المدفع إن الهيئة تعمل في خطتها التوسعية الشاملة بتكلفة 1.5 مليار درهم، وحققت نسب إنجاز تجاوزت التوقعات بفضل جهود العاملين، إضافة إلى العديد من التسهيلات التي تساهم في رفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى 20 مليون مسافر بحلول عام 2023، الأمر الذي استدعى أن ترفع التكلفة الإجمالية إلى نحو مليار و900 مليون درهم لتغطية كافة المتطلبات الأساسية للتوسعة.

وقام المدفع خلال الحفل بإطلاق جائزة مطار الشارقة للتميز، والتي أطلق عليها اسم «مطاري»، والتي تهدف إلى تعزيز ثقافة التميز المؤسسي في الهيئة وتشجيع الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات المؤسسية داخل بيئة العمل، وإبراز المواهب والكفاءات من الموظفين.