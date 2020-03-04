«تالي سوليوشنز» على الويب من دبي

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت «تالي سوليوشنز»، الشركة العالمية المتخصصة في مجال المحاسبة وبرامج الامتثال الضريبي، والمزود لبرامج إدارة الأعمال في العالم عن إطلاقها العالمي لإصدارها الأخير Tally.ERP 9 Release 6.6، ما يتيح استخدام «تالي» على متصفحات الويب.

وتهدف «تالي» مع إطلاق هذا الإصدار إلى مساعدة الشركات على الوصول إلى بيانات الأعمال المهمة في أي مكان ومن خلال أي جهاز بشكل آمن، مع توفير أقصى درجات الخصوصية والسرية، وفي الوقت ذاته المحافظة على البيانات الموجودة على أجهزة العملاء. ويعمل الإصدار الأحدث على تمكين رواد الأعمال من الحصول على معلومات تجارية مثل تقارير الأعمال والفواتير الخاصة بهم.

حيث سيكون ذلك متاحاً لهم على متصفحات الويب، مما يؤدي إلى إزالة تبعية وجود نوع معين من أجهزة الكمبيوتر أو ضرورة تثبيت «تالي» للوصول إلى الملفات والتقارير المطلوبة.

وقال فيغاس بانشال، رئيس قسم الأعمال في «تالي سوليوشنز» الشرق الأوسط: «مع إطلاق الإصدار 6.6، يسعدنا أن نخطو الخطوة الأولى نحو تمكين الاتصال للشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث سيمكّن هذا الإصدار أصحاب الأعمال من التفاعل كثيراً مع بيانات أعمالهم، حيث سيكون متاحاً بسهولة أينما كانوا، وسيكونون على دراية أفضل بصحة أعمالهم ويكونون أكثر قدرة على اتخاذ القرارات بشكل أسرع لنمو أعمالهم كما يطمحون».