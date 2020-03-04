«مبادلة» تستثمر في تكنولوجيا القيادة الذاتية

المصدر: أبوظبي – البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، عن انضمامها إلى ائتلاف يضم شركة «سيلفر ليك» ومستثمرين آخرين ومن بينهم «مجلس استثمار خطة التقاعد الكندية»، و«شركة ماقنا انترناشونال» و«أندريسن هورويتز» وأوتونايشن، بهدف استثمار 2.25 مليار دولار في شركة تكنولوجيا القيادة الذاتية وايمو (Waymo) المملوكة لشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل (Google).

وقال وليد المقرب المهيري، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمارات البديلة والبنية التحتية في شركة مبادلة: تمكنت مبادلة من بناء محفظة استثمارية قوية في شركات التكنولوجيا التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق تحولات في قطاعات عالمية كبيرة وجوهرية. وتنسجم شراكتنا مع شركة «ألفابت» واستثمارنا في «وايمو» مع قناعتنا حول أهمية تكنولوجيا القيادة الذاتية في إحداث نقلة مهمة ونوعية في قطاع النقل والمواصلات.

وقال جون كرافتشيك، الرئيس التنفيذي لشركة وايمو: لطالما سعينا إلى إنجاز مهمتنا بروح الفريق الواحد، حيث نتعاون مع شركائنا في ألفابت وشركاء الأعمال الآخرين والمجتمعات التي نعمل فيها لتطوير وبناء ونشر استخدام السائق الأكثر خبرة على مستوى العالم. ونعمل اليوم على توسيع هذا الفريق عبر ضم مستثمرين ماليين وشركاء استراتيجيين مهمين يتمتعون بعقود طويلة من الخبرة في الاستثمار في شركات التكنولوجيا الناجحة ودعمها في بناء منتجات تحويلية.