«فودكارما» تطبيق لمكافحة هدر الطعام

المصدر: (دبي - البيان)

بدأ بعض المستخدمين والمطاعم والمقاهي ومنافذ البيع في الإمارات استخدام تطبيق «فودكارما»، وهو منصة رقمية رائدة ومخصصة لمكافحة هدر الطعام، لتؤمّن اتصالاً فعّالاً بينهم وبين مؤيدي مكافحة هدر الطعام ممّن يرغبون بتناول وجبات شهية والمساهمة في إنقاذ الكوكب.

وبإمكان المستخدمين تحميل تطبيق «فودكارما» مجاناً على أجهزة «آبل» و«أندرويد» من الرابط FoodKarma.ae، حيث يلائم التطبيق تفضيلات الراغبين بتناول الطعام داخل المطعم أو خارجه وفق معايير أخلاقية.

وقالت يوجين درونو المؤسسة والمديرة التنفيذية لتطبيق «فودكارما»: يشير مصطلح «الكارما» إلى عواقب الأفعال، فالمبادرات الجيدة في الحياة ستعود بالخير على صاحبها بالتأكيد. وانطلاقاً من هذا المفهوم فإن «فودكارما» هو أكثر من مجرد منصة رقمية للراغبين بمكافحة هدر الطعام.