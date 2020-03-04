ضغوط العمل في الإمارات منخفضة

المصدر: دبي- البيان

أكدت دراسة عالمية لعمليات البحث عبر الإنترنت أجرتها SEMrush، المنصة العالمية المتخصصة في مجال التسويق الرقمي والحائزة جوائز عدة، أنه لا تزال الضغوط المرتبطة بالعمل في الإمارات منخفضة، حيث تعد عمليات البحث عبر الإنترنت فيها حول ضغوط العمل من أقل المعدلات نمواً.

وركّزت الدراسة على عمليات البحث التي وردت فيها عبارات ومصطلحات، بما فيها «كيفية التحكم بالضغط في العمل» و«كيفية تخفيف الضغط في العمل»، بين عامي 2016 و2019 في الإمارات وألمانيا وكوريا الجنوبية وهولندا.

وبناءً على النتائج، حققت عمليات البحث في الإمارات زيادة بنسبة 19% فقط خلال سنوات الدراسة الثلاث، متقدّمة على ألمانيا التي أظهرت زيادة في عمليات البحث نفسها بنسبة 27.5%. وجاءت هولندا في المرتبة الثالثة بمعدل زيادة 54.17%، وأما كوريا الجنوبية فسجّلت أعلى معدل لزيادة عمليات البحث بنسبة 65.96%.

وقالت أولغا أندرينكو، رئيسة شؤون التسويق العالمي لدى SEMrush: إن المعلومات الناتجة والمستقاة من بيانات البحث تشير إلى انخفاض مستوى عمليات البحث ذات الصلة بالتوتر بين السكان في الإمارات العربية المتحدة، وهذا بدوره إيجابي مقارنة بالدول الأخرى.