نقص المهارات يُشكّل تهديداً لتطلعات نمو المؤسسات

المصدر: (دبي - البيان)

قالت أكاديمية «PwC»، المتخصصة بتنمية المواهب وتطوير المهارات، إن 80% من الرؤساء التنفيذيين لشركات منطقة الشرق الأوسط أكدوا أن نقص المهارات يُشكّل تهديداً محتملاً لتطلعات النمو الخاصة بمؤسساتهم.

وقالت الأكاديمية في استطلاعها السنوي الثالث والعشرين للرؤساء التنفيذيين خلال منتدى دافوس 2020 الشهر الماضي، تم التعهد بإعادة تشكيل المهارات، وهي مبادرة عالمية دشنها المنتدى الاقتصادي العالمي لمعالجة تداعيات الاستغناء المتوقع عن 75 مليون وظيفة في السنوات المقبلة بسبب تقنيات الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وأضافت أن تهديدات النمو لها صلة وثيقة أكثر بالنسبة إلى الشرق الأوسط.