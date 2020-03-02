أول مبنى بالطاقة المتجددة على مشارف الإنجاز

المصدر: دبي - مشرق علي حيدر

أصبح «سيجنتشر ليفينجز» في قرية جميرا مثار حسد بعض المطورين العقاريين لا سيما بعد تسجيله رسمياً كونه أول مبنى سكني يطوره القطاع الخاص، ويعمل بالطاقة المتجددة على مستوى الإمارات والمنطقة، فهذا المشروع الذي يضم وحدات سكنية مفروشة بالكامل سيستخدم الطاقة الشمسية في تشغيل مرافقه الخدمية، ما يخفض البصمة الكربونية، ويوفر على السكان حتى في قيمة رسوم الصيانة.

وطبقاً لمعلومات «البيان الاقتصادي»، فإن نسبة إنجاز المشروع تخطت 70%، وسيجري تسليمه للملاك قبل منتصف 2020. وبهدف تمكين المبنى من تحقيق مبتغاه طبقت «مودولار ديزاين للاستشارات الهندسية»، نموذجاً هندسياً ذكياً، يوظف سطح المبنى واتجاهه ومستويات الظل لأنظمة الطاقة المتجددة الحديثة، بهدف تمكين «سيجنتشر ليفينجز» من تحقيق هذا الإنجاز.

وقال اصف فتاح رئيس شركة جرين لتطوير العقارات مالكة المشروع «تواصل دبي تحقيق قفزات نوعية على صعيد تبني منهج الاستدامة، بعدما هيأت لريادتها على هذا الصعيد بنية تشريعية متكاملة.