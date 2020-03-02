4.5% ارتفاع صادرات كوريا الجنوبية

المصدر: (سيئول - د ب أ)

ارتفعت صادرات كوريا الجنوبية خلال شهر فبراير الماضي، ويرجع ذلك جزئياً لانتعاش قطاع الرقائق، وذلك بحسب ما أظهرته بيانات أمس.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية عن وزارة التجارة والصناعة والطاقة القول إن الصادرات الكورية ارتفعت 4.5% خلال الشهر الماضي لتسجل 41.2 مليار دولار، مقارنة بـ 39.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي. كما أظهرت البيانات ارتفاع الواردات 1.4% إلى 37.1 مليار دولار.

وانتعشت الصادرات من الرقائق، وارتفعت لأول مرة منذ 15 شهراً 9.4% لتسجل 7.4 مليارات دولار. ويرجع انتعاش صادرات الرقائق إلى زيادة الطلب وارتفاع أسعار رقائق الذاكرة. يشار إلى أن الرقائق تمثل 18% من جميع الصادرات.