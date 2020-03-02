«وول مارت» تنافس «أمازون برايم»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

تطور «وول مارت» سلسلة متاجر التجزئة الأمريكية الأكبر في العالم برنامج عضوية مدفوعة الاشتراك لعملاء قطاع التسوق الإلكتروني ومنافسة خدمة «أمازون برايم» مدفوعة الاشتراك التي تقدمها شركة التجارة الإلكترونية الأمريكية العملاقة «أمازون دوت كوم».

وأشار موقع «في أوكس» إلى أن الخدمة الجديدة تحمل اسم «وول مارت بلس» وسيتم إخضاعها للتجربة لمدة 18 شهراً اعتباراً من الشهر المقبل، مضيفاً أن البرنامج الجديد سيكون تطويراً للبرنامج الحالي الذي تديره «وول مارت» باسم «ديلفري آنليميتد» (التوصيل غير المحدود)، والذي تصل قيمة اشتراكه إلى 98 دولاراً سنوياً، المختص في توصيل سلع البقالة فقط.