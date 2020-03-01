"استطلاع البيان": الحجز في بيوت العطلات آخر خيار للسائحين

المصدر: دبي - لؤي عبد الله

كشف استطلاع للرأي أجراه «البيان الاقتصادي»، عبر الموقع الإلكتروني لصحيفة «البيان»، وصفحتيها على موقعي «تويتر» و«فيسبوك»، أن غالبية المشاركين في الاستطلاع لم يسبق لهم الحجز في بيوت العطلات خلال برامجهم السياحية في الإمارات.

وأظهرت نتائج الاستطلاع عبر موقع البيان الإلكتروني أن 89% من المشاركين أكدوا أنهم لم يسبق لهم الحجز في بيوت العطلات خلال برامجهم السياحية، في حين قال 11% فقط إنه سبق لهم الحجز.

وتطابقت نتائج الاستطلاع على موقع «فيسبوك» مع نتائج استطلاع الموقع الإلكتروني، حيث قال 89% إنهم جربوا الإقامة في بيوت العطلات، مقابل 11% قالوا إنهم لم يجربوها. وجاء في نتيجة الاستطلاع على موقع «تويتر» أن 86% سبق لهم الحجز في أحد بيوت العطلات، في حين قال 14% إنهم لم يسبق لهم الحجز.

وأكد محمد عوض الله، الرئيس التنفيذي لمجموعة «تايم للفنادق»، أن ثقافة الإقامة في بيوت العطلات لا تزال في بدايتها، لكن من المؤكد أن هذه النسبة ستتغير خلال فعاليات معرض إكسبو، حيث تصبح مثل هذه البيوت مناسبة بشكل كبير للعارضين والزوار.

من جهته، قال رياض الفيصل رئيس مجموعة «أصايل للسياحة»: إن بيوت العطلات توفر خيارات إضافية، مشيراً إلى أن هناك شريحة متنامية من الزوار من فئة العائلات ورجال الأعمال تفضل هذا النوع من الإقامة.