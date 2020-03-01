دبي الوجهة الفندقية الأولى إقليمياً

المصدر: دبي - وائل الخطيب

أكد تقرير أصدرته شركة «لودج إكونوميتريكس» أن دبي تعتبر الوجهة الفندقية الأولى إقليمياً، حيث تواصل قيادة مسيرة البناء الفندقية في المنطقة من خلال 152 مشروعاً بإجمالي 46941 غرفة فندقية.

وقال التقرير، الذي نشره موقع «هوتيل أون لاين»، إن دبي مدينة تشتهر بتطورها الفندقي، وهي الآن تستمد زخمها من معرض إكسبو 2020 المقرر افتتاحه في شهر أكتوبر المقبل، والذي يستمر حتى شهر أبريل من العام المقبل.

وأضاف أن ملايين الأشخاص يزورون دبي حالياً، ومن المتوقع أن يستقطب معرض إكسبو العالمي الذي يقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط أعداداً غفيرة أخرى تقدر بالملايين، ولاستيعاب الزيادة في الطلب على الفنادق التي يتوقع أن يتمخض عنه هذا الحدث، بدأت عملية تطوير الموقع منذ أربع سنوات، وقد أدى ذلك إلى افتتاح 70 فندقاً جديداً في دبي تضم 17919 غرفة في عامي 2018 و2019 معاً، ومن المتوقع افتتاح 31 فندقاً جديداًَ تضم 10.217 غرفة فندقية خلال عام 2020.