رئيس «مصدر» يتسلّم جائزة شخصية العام

المصدر: لندن - البيان

نال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، جائزة مؤسسة (جلف إنتلجنس) لشخصية العام في مجال دبلوماسية الطاقة الدولية، وهي جائزة مرموقة تمنح لشخصيات قيادية تعمل في قطاعي النفط والغاز.

وتسلم الرمحي الجائزة خلال حضوره فعاليات قمة الشرق الأوسط للطاقة التي أقيمت في لندن، تكريماً لجهوده في دفع عملية التحول نحو اعتماد مصادر الطاقة النظيفة. وفي كلمته التي أعقبت تسلمه الجائزة من ستيف هوليداي، رئيس معهد الطاقة، أكد الرمحي أن الإمارات تعتبر من الدول الرائدة في مجال تبني حلول الطاقة المتجددة، معرباً عن ثقته بأن تساهم الدولة بدور رئيسي وفاعل في الانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون. وشدد كذلك على أهمية الشراكات الاستراتيجية لدولة الإمارات وشركة «مصدر».