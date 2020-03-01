"أمازون" تمنع بيع مليون منتج

المصدر: نيويورك - وكالات

منعت شركة أمازون بيع أكثر من مليون منتج في الأسابيع الأخيرة، بعد أن قدمت هذه المنتجات مزاعم مضللة عن قدرتها على علاج فيروس كورونا الجديد، وذلك وفقًا لما ذكرته وكالة رويترز.

ويقول بائع التجزئة أيضاً إنه أزال عشرات الآلاف من الصفقات بسبب ارتفاع الأسعار، حيث يتقاضى البائعون أسعاراً أعلى بكثير لعناصر مثل أقنعة الوجه مع انتشار المخاوف من انتشار الفيروس.

وتأتي التقارير حول إزالة المنتجات بعد أقل من أسبوع من إصدار أمازون تحذيرًا للبائعين على منصتها بعدم رفع سعر أقنعة الوجه، والتي تواجه ارتفاعًا كبيرًا في الطلب عليها وسط تفشي المرض. وتحظر سياسة التسعير العادل لمنصة التجارة الإلكترونية زيادات الأسعار التي تضر بثقة العميل، وتقول إنه لا ينبغي أن تكون الأسعار أعلى بكثير من الأسعار الحديثة المعروضة داخل أو خارج أمازون.

وقال متحدث باسم الشركة لوكالة رويترز: لا تسمح أمازون بالتلاعب بالأسعار أو ابتزاز الزبائن، موضحًا أن الشركة راقبت ارتفاع الأسعار والادعاءات الخاطئة من خلال مزيج من المراجعة الآلية واليدوية للقوائم.