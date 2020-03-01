«بريجستون» تبتكر حلولاً لإطارات المستقبل

المصدر: دبي - البيان

تواصل «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا» مسيرة الابتكار لتلبية متطلبات سيارات المستقبل، بما في ذلك المركبات ذاتية القيادة، في خضم التحول المطرد على مستوى العالم في مجال التنقل.

وتعتبر تقنية «سمارت سترين سينسور»، المزودة بأدوات إنترنت الأشياء، أحدث تقنيات «بريجستون» في هذا المجال.

ومن خلال هذه الميزة، يمكن لصاحب السيارة تتبع ضغط الهواء في الإطارات ودرجة حرارتها، بالإضافة إلى قياس التغير الديناميكي في الضغط والتي تظهر عندما يكون الإطار قيد الاستخدام. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن نقل البيانات التي يوفرها المستشعر إلى سائقين آخرين على الطريق، وبالتالي تلافي أي حادث غير مرغوب فيه.

وقال ستيفانو سانشيني، المدير العام لشركة «بريجستون الشرق الأوسط وأفريقيا»: مع زيادة الطلب على أنظمة تنقل آمنة وعالية الجودة، فإن مستقبل خطوط الطرق يكمن في السيارات المتصلة بالإنترنت، والتي إلى جانب السيارات ذاتية القيادة والكهربائية، تشكل سيارات المستقبل.